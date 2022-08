Calcio Serie C – Mantova, venerdì la presentazione di Piccoli all’Hotel Favorita

Mantova Ci ha colpiti, e non poco, lo stupore dei tifosi mantovani al titolo «Mantova, Setti ha venduto il 50% delle sue quote», apparso ieri sul sito www.hellaslive.it, network che segue le vicende dell’Hellas Verona. Una notizia che la carta stampata mantovana continua a battere dal 31 maggio, giorno in cui Filippo Piccoli è stato presentato da Maurizio Setti ed Ettore Masiello, al sindaco Mattia Palazzi. Davvero nulla di nuovo sotto il sole. Eppure tra i tifosi virgiliani è scoppiato il panico. Lecito che il tifoso possa essere scettico, anche se è uno scetticismo misto alla speranza che per il Mantova possa essere arrivata veramente la svolta per il futuro. Nessuno ha la sfera di cristallo e bisognerà aspettare di vedere i frutti del lavoro della nuova compagine Setti-Piccoli (più soci di minoranza). Intanto venerdì pomeriggio alle 14 all’Hotel Favorita ci sarà la presentazione del nuovo socio, che in realtà è già al lavoro da settimane. Sarà interessante capire quali saranno gli obiettivi e gli scenari del Mantova che verrà. In attesa dei fatti, teniamoci strette le parole.