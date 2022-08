Calcio 1ª Categoria – Sermide, Bruschi lancia la sfida: “Avversarie tostissime, ma ce la giochiamo con tutte”

Sermide La pattuglia mantovana di Prima Categoria – otto squadre – compone la metà del girone G, che vede anche una massiccia presenza di formazioni bresciane e la neopromossa cremonese Leoncelli. Tra le squadre di casa nostra c’è ovviamente anche il Sermide, che arriva da una stagione un po’ tribolata al termine della quale ha comunque centrato la salvezza. Il nuovo tecnico Cesare Bruschi, per la verità, avrebbe preferito avere come avversarie le cremonesi, invece gli sono toccate, come detto, le bresciane, tradizionalmente più attrezzate e competitive.

«E’ un girone molto complicato – afferma il mister biancazzurro – giocare contro le squadre bresciane non è per nulla semplice, anche, per noi, da un punto di vista logistico. Ma non è il caso di fasciarsi la testa, le partite vanno giocate sul campo e lì noi daremo sempre il massimo. Credo che le mantovane possano ritagliarsi uno spazio importante in questo torneo, ce ne sono alcune attrezzate per vincere. Per quanto ci riguarda, garantisco che affronteremo ogni partita con il massimo impegno e venderemo cara la pelle contro qualsiasi avversario».

«Fatto il girone, aspettiamo ora il calendario – taglia corto il presidente Giovanni Massarenti – ci aspettano lunghe trasferte, sarà un campionato difficile. Il nostro obiettivo primario resta la salvezza, se poi dovesse arrivare qualcosa in più, sarà tutto di guadagnato».

Lunedì la squadra si radunerà per iniziare la preparazione, sabato 13 è previsto il primo test in famiglia con la juniores; seguirà l’amichevole del 18 contro il Bovolone e un’altra con la Quarantolese in data ancora da definire.