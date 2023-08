Rugby serie A m – Caimani, debutto col Villorba

Viadana La Fir ha ufficializzato il calendario della Serie A 2023/24. I Caimani Viadana, inseriti nel girone 2, non vedono l’ora di dare inizio a questa prima storica avventura in serie A. Dopo aver dominato il campionato di B l’anno scorso, ora si alza l’asticella per il gruppo allenato dai confermatissimi Madero-Tejerizo. Il debutto è fissato per domenica 8 ottobre in casa con il Villorba, altra neopromossa. «La preparazione sta procedendo a fuoco lento – dichiara il presidente Giulio Arletti – A causa del caldo cocente i ragazzi stanno sudando l’anima. Allenarsi è sfiancante ma è un vero e proprio test di resistenza. Non mi preoccupa il calendario perché dobbiamo affrontare ogni avversario. Le prime partite saranno una sorpresa per tutti. Speriamo col Padova di portare a casa l’onore». Per il futuro… «Le nostre aspettative sono alte: crescere ogni anno, per poi arrivare al terzo e conquistare la vetta. Abbiamo iniziato un ciclo di tre anni in cui dovremo cambiare il meno possibile per raggiungere la maturità e mantenere un’ossatura forte. I ragazzi posso arrivare a traguardi ambiti e prestigiosi, cosa che qui a Viadana non è mai successa». «Sono contento – spiega il tecnico Madero – che sia uscito il calendario finalmente, così possiamo pianificare al meglio la stagione. Ci aspetta un campionato lungo e molto duro. Bene avere la prima partita in casa allo Zaffanella. Partiamo con il Villorba: si affrontano due squadre che la passata stagione erano in B. Cercheremo di alzare il livello e dimostrare che possiamo stare in questa categoria». Anche il general manager Ulises Gamboa è sulla stessa linea d’onda del tecnico: «Sarà un campionato anche più difficile dell’Elite perché ci sono 22 partite. Si gioca tutte le domeniche in un girone veneto molto impegnativo composto da tante squadre storiche del rugby italiano. Si inizia forte con il Villorba, anche loro neopromossi come noi. Vogliamo che sia una festa ogni volta che il Viadana scende in campo e un bel biglietto da visita. Il calendario sarà tosto, ma siamo contenti perché pensiamo di essere all’altezza». La formula della serie A prevede tre gironi territoriali da dodici squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone e conclusione della stagione regolare il 5 maggio 2024. La prima classificata di ciascun girone e la migliore delle seconde classificate accedono alle semifinali di andata e ritorno del 19 e 26 maggio. Finale per la promozione in Serie A Elite maschile 2024/25 il 2 giugno su campo neutro. Le ultime classificate di ciascun raggruppamento disputeranno una Pool Retrocessione con gare di sola andata il 19 e 26 maggio e il 2 giugno, l’ultima classificata della Pool retrocederà nella Serie B 2024/25.