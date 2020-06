Calcio Serie C – Playoff e playout, sfide da brividi. E il Mantova studia le avversarie

MANTOVA Lo si è visto tra le big di Serie A. La ripartenza per qualcuno potrebbe nascondere parecchie insidie. Ora sarà curioso vedere, tra le squadre che si accingono a disputare playoff (al via dall’1 luglio) e playout (27-30 giugno), chi riuscirà a spuntarla, o se ci saranno delle sorprese. Nella corsa alla B, tra le candidate c’è la Carrarese, seconda alla spalle del vittorioso Monza. Per i toscani un campionato giocato fianco a fianco con il Renate. 45 i punti per i giallo blu e 43 quelli conquistati dai lombardi: attacco super per i toscani con 47 reti contro i 34 gol dei nerazzurri, che però difendono meglio (22 i gol subiti, 36 per i toscani). In scia l’Alessandria che a differenza del Renate ha solo 3 punti in meno, lo stesso numero di gol fatti, ma peggior difesa con 6 reti in più sul groppone. Nonostante la penalizzazione si candida per un posto in serie B anche il Siena. I bianconeri si presentano forti dei 39 punti in classifica, 32 gol fatti e 30 subiti. Ci proverà anche il Novara che ha lo stesso numero di vittorie delle squadre davanti (10), con un attacco super (35 gol fatti) e una difesa più o meno alla pari delle altre pretendenti. Da temere anche Albinoleffe e Juventus U23, che però prima dovrà disputare la finale di Coppa Italia con la Ternana (sabato 27). Questi i numeri delle principali squadre del girone A, candidate alla corsa alla serie cadetta.

Situazione analoga nel girone B. Reggiana e Carpi sono le squadre favorite. Cammino impressionate della Regia neopromossa: 55 punti in classifica (6 in meno del Vicenza già promosso), 15 vittorie, 45 gol fatti e 25 reti subite. Il Carpi è pronto a dar battaglia. Per gli emiliani 2 punti in meno in classifica, 16 vittorie, ma con 3 pareggi in più, 44 gol fatti e 21 subiti. Stando ai numeri anche il SudTirol potrebbe complicare i piani delle due emiliane. I biancorossi hanno realizzato 43 reti, subendone 24, uno in meno della Reggiana e 3 in più del Carpi. Sogna anche il Padova che rispetto alle prime 3 ha una super difesa (19 reti subite), ma un attacco meno prolifico (43 gol fatti). Leggermente dietro ci sono Feralpisalò, Triestina e Sambenedettese. Ora il verdetto sul campo.

Sarà ancora testa tra Carrarese-Renate e Reggiana-Carpi, o si inseriranno anche le altre? Non meno interessanti le sfide dei playout. Pianese-Pergolettese, Olbia-Giana Erminio, Arzignano-Valchiampo-Imolese, Fano-Ravenna.

Il Mantova si gode lo spettacolo: un mese di tempo per visionare giocatori, ma anche e soprattutto per conoscere una volta per tutte quali saranno le avversarie che dovrà affrontare dal prossimo anno di Serie C.

Tommaso Bellini