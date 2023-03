Calcio Serie C – Mantova: Matteucci e Procaccio indisponibili per l’Albinoleffe

MANTOVA Si avvicina la quartultima gara di campionato per il Mantova: quella di domenica (ore 14.30) a Zanica contro l’Albinoleffe, un vero e proprio spareggio salvezza. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, a vantaggio dei bergamaschi. Non solo: se il campionato finisse oggi, sarebbero proprio loro a sfidarsi in uno dei due play out (l’altro al momento sarebbe Pro Vercelli-Triestina). Per entrane si tratta dunque di una sfida delicatissima. Ricordiamo che all’andata l’Albinoleffe s’impose 1-0 al Martelli, e dunque è in vantaggio negli scontri diretti (determinanti in caso di arrivo a pari punti).

Il tecnico biancorosso Andrea Mandorlini dovrà ancora una volta fare i conti con numerose assenze. Prima di tutto due squalifiche pesanti: l’attaccante Bocalon, autore finora di ben 8 gol in 12 partite col Mantova; e il difensore Padella, meno incisivo rispetto alle attese, ma comunque un elemento di forte personalità. Non ci saranno nemmeno Matteucci nè Procaccio, entrambi alle prese con noie al ginocchio. Il primo si sottoporrà oggi ad una risonanza magnetica. Difficile anche il recupero di Yeboah, che ieri non si è allenato. Qualche speranza in più su Guccione e Fazzi: entrambi hanno lavorato a parte e in ogni caso non saranno al top della forma. Magra consolazione il (comunque importante) rientro di Gerbaudo, che ha scontato la squalifica. Da oggi, come da tradizione, il Mantova si allenerà a porte chiuse: finora non ha portato a grossi benefici, ma tant’è.

Ricordiamo che, dopo l’Albinoleffe, i virgiliani ospiteranno il Renate sabato 8 aprile alle 14.30. Poi saranno di scena a Vercelli domenica 16 alle 14.30; e chiuderanno in casa col Padova sabato 22 alle 17.30. I play off cominceranno domenica 30 aprile, mentre i play out andranno in scena sabato 6 e sabato 13 maggio: le due squadre più avanti in classifica giocheranno in casa il match di ritorno; in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno, si salva la squadra più avanti in classifica.