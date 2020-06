Calcio Serie C – Martedì la festa promozione del Mantova al Golf Club

MANTOVA E’ il momento di fare festa. Il Mantova martedì sera si ritroverà al Golf Club di San Lorenzo per celebrare la vittoria del campionato e il ritorno nel calcio professionistico. Non sarà come festeggiare sul campo, sotto la Curva Te, ma almeno si renderà omaggio alla squadra che ha ottenuto più punti di tutti nel girone D della Serie D. Quella biancorossa è stata tra le migliori formazioni della quarta serie e la società ha voluto premiare tutto il gruppo. Nelle diverse interviste rilasciate dai giocatori in questi mesi di pausa si avvertiva un forte desiderio di ritrovarsi per festeggiare. Il Covid 19 ha allentato la presa e ora sarà possibile vedersi e condividere questi momenti di gioia. Chi ci sarà? L’invito è stato rivolto a tutta la squadra, anche se qualcuno magari farà fatica ad essere presente, perché troppo lontano, o perché già in vacanza. Ci saranno anche i dirigenti ovviamente e chi ha contribuito a questa vittoria. E dopo la festa sarà il momento di decidere come affrontare la prossima stagione, definendo staff tecnico e squadra.