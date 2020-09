Volley A1 femminile – Mamma Lloyd saluta la Vbc: “Sono piena di gioia e felicità”

BERGAMO ll Teatro Sociale di Bergamo ha ospitato ieri la presentazione dei Campionati di Serie A Femminile 2020-21. Una location altamente evocativa per dare il via ufficiale a una stagione che si è aperta con la Supercoppa Italiana e che vivrà nel prossimo weekend la 1ª giornata di Serie A1 e Serie A2. All’evento ha presenziato anche il capitano della Vbc Èpiù Casalmaggiore Carli Lloyd, che poi, affiancata dal presidente Vbc Massimo Boselli Botturi e dal suo procuratore Stefano Bartocci, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una conferenza stampa convocata ad hoc.

Dopo l’annuncio della gravidanza, la palleggiatrice americana doveva decidere, consultandosi naturalmente con lo staff medico, se iniziare comunque la sua nuova avventura a Casalmaggiore, oppure fermarsi subito. Una notizia, quella della gravidanza, accompagnata da strascichi polemici per i beceri insulti social rivolti a Carli da alcuni pseudo tifosi, che nella stragrande maggioranza hanno invece abbracciato idealmente la loro capitana.

Ebbene, Lloyd ha scelto di tornare subito negli Stati Uniti dal suo compagno e dalla sua famiglia e l’ha comunicato ieri in conferenza stampa. «Sono piena di gioia e felicità – ha detto – ma per me è strano essere lontana dalla mia famiglia. Per questo motivo ho scelto di non fermarmi qui e di tornare a casa. Ringrazio tutti, dal primo all’ultimo, per il sostegno ricevuto dopo che ho ricevuto la notizia. Ringrazio i tifosi e la società che da subito mi è stata molto vicina. Vediamo come andranno i prossimi mesi, ma vorrei tornare a giocare e farlo di nuovo a Casalmaggiore sarebbe bellissimo».

Questo è naturalmente anche l’augurio di tutti gli appassionati e dei tifosi rosa. Il presidente Massimo Boselli Botturi, da parte sua, ha conferma il sostegno a Carli, ma pensa già a come sostituirla. «Da subito abbiamo cominciato a guardarci intorno – spiega il massimo dirigente Vbc – anche se non è il momento ideale per fare mercato. Tantissime giocatrici, specie in Europa, sono già accasate. Ma fuori dall’Europa qualcosa c’è». Il presidente ha aggiunto inoltre che per Lloyd ci sarà un contributo statale per la sua gravidanza previsto dalla legge. Oggi, intanto, Carli sarà a Vescovato per la presentazione ufficiale della squadra presso l’Aps.