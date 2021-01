Calcio Serie C – Tre gare in 7 giorni: Troise studia il turnover

MANTOVA Un orecchio a radio mercato e sguardo fisso sul campo per continuare a preparare la super sfida di lunedì sera a Carpi. Mister Troise e i suoi giocatori si apprestano a vivere questa giornata di antivigilia del match con gli emiliani. Ieri non si è allenato Rosso per questioni legate al mercato (leggi sopra). Presenti invece tutti gli altri giocatori. Seduta a porte chiuse al Martelli per studiare nuove soluzioni per sorprendere gli avversari. Il Mantova lunedì giocherà con il dente avvelenato dopo la sconfitta nel match d’andata. Il Carpi arriva da un periodo molto complicato e ha un bisogno estremo di punti per rientrare in zona playoff dove, invece, la posizione del Mantova è ben salda. Se Troise nelle ultime partite ha voluto dare continuità nelle scelte tecniche, è possibile che qualche cambio stavolta possa esserci. Quella di lunedì sera sarà, infatti, la prima di un trittico di gare infuocate ravvicinate. Dopo la trasferta di Carpi, i virgiliani giocheranno giovedì alle 17.30 contro il Padova e domenica contro il Perugia. Tre gare che potrebbero indirizzare, in un modo o in un altro, il cammino dei virgiliani. Ecco quindi che la formazione di lunedì potrebbe essere un rebus e a Carpi il Mantova potrebbe anche presentarsi senza il tridente fisso con Guccione, Ganz e Cheddira. Possibile l’inserimento dal primo minuto di Di Molfetta, rientrato però da poco dall’infortunio. In difesa potrebbe esserci l’innesto nell’undici di partenza di Pinton per dare respiro a Bianchi. Tutte ipotesi che potrebbero essere confermate dalla seduta di oggi pomeriggio, anche se poi bisognerà attendere il calcio d’inizio per le ufficialità.