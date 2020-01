Formazione di giovani operatori turistici: due consigliere ostigliesi in Germania

OSTIGLIA Nell’ambito del progetto europeo “Pro Youth”, di cui è partner italiano Promimpresa, c’è anche il Comune di Ostiglia con due consigliere comunali, Claudia Cappellari e Giulia Continati, che da ieri, per una settimana, soggiorneranno a Stoccarda per seguire corsi di formazione sulla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio.

Il progetto punta a valorizzare il patrimonio culturale dei cinque paesi membri del progetto (Croazia, Italia, Romania, Germania, Bulgaria) e favorire l’occupazione giovanile attraverso schemi di apprendimento che avvicinano i Neet (Not Employ or in Education or Training). Il focus del progetto per il partner italiano è il turismo enogastronomico: l’obiettivo è infatti decentralizzare il turismo dalla città di Mantova ai paesi spesso poco visitati dai turisti ed unire il piacere della tavola al patrimonio architettonico/culturale locale. Il progetto si compone di diverse fasi, e la trasferta a Stoccareda ha come obiettivo la realizzazione di 3 moduli di apprendimento da adattare al settore turistico e al patrimonio culturale da testare entro il 2021. La delegazione mantovana parteciperà ad una serie di eventi formativi ed informativi sulle tematiche della occupazione giovanile, valorizzazione del turismo locale, creazione di schemi di apprendimento che vadano ad inserire i giovani Neet nel settore turistico.