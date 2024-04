Paraciclismo – Giancarlo Masini campione italiano Mc1 Teresa De Gregorio conquista due argenti

Guidizzolo Doppio argento per la mantovana Teresa Angela De Gregorio del Ciclo Club 77 ai Campionati Italiani Paralimpici su strada per le specialità a cronometro e in linea. Nella prova in linea, svoltasi sabato a Montesilvano, in provincia di Pescara, la goffredese nella categoria Woman h2 ha spinto con tutte le sue forze lungo i 6 km del tracciato per riuscire a vestire la maglia biancorossoverde. Nel finale ha dato vita a un esaltante testa a testa con Renata Amadeo del Team Mtb Bee And Bike che l’ha preceduta sotto lo striscione d’arrivo. Il giorno successivo la prova contro il tempo. A questa manifestazione ha partecipato anche un altro campione delle due ruote paralimpiche ovvero il consigliere nazionale Giancarlo Masini che nella categoria Mc1 ha sbaragliato tutti gli avversari vestendo il tricolore nella prova in linea e in quella a cronometro. (bio)