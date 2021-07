Biblioteca, cresce il patrimonio librario: Sabbioneta investe 16mila euro

SABBIONETA – Nel corso del quadriennio 2021-2025 il Comune di Sabbioneta spenderà oltre 16mila euro per arricchire il patrimonio librario della biblioteca comunale.

L’impegno di spesa è stato richiesto dalla Rete Bibliotecaria Mantovana, di cui fa parte la struttura ospitata nelle sale al piano terra di Palazzo Forti. Il Comune di Mantova, in qualità di centro del sistema, provvederà all’indizione di un accordo quadro della durata di 48 mesi per l’individuazione di un unico fornitore per tutte le biblioteche, in modo da ottenere condizioni di acquisto più vantaggiose. Un impegno, quello richiesto dal Comune di Sabbioneta, che guarda ad una sempre maggiore qualità dell’offerta della biblioteca e dei servizi da questa offerti. (u.b.)