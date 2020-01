Calcio Serie D – Mantova, porte girevoli per Adorni e Athanasiou

Mantova Aveva sorpreso non poco, a Sorbolo, la scelta di schierare Athanasiou al posto di un Adorni rinvigorito dal sostegno dei tifosi la settimana prima. Mister Brando è tornato sull’argomento ieri, spiegando che al momento non c’è un portiere titolare e uno di riserva: «In realtà – ha detto il tecnico biancorosso – a Natale avevamo già programmato di ripartire con Athanasiou contro la Calvina. Poi “Billy” non è stato bene e ha giocato Adorni. Federico ha commesso un paio di errori ma, proprio per dare un segnale ad entrambi, abbiamo deciso di confermarlo contro la Sammaurese. La scorsa settimana è toccato ad Athanasiou. Non c’è una gerarchia e nemmeno intendo alternarli. Semplicemente li abbiamo messi in competizione, peraltro sana perchè i due vanno d’accordissimo. La scelta verrà fatta di settimana in settimana, in base al momento, alle caratteristiche dell’avversario e ad altri fattori che prenderemo in considerazione». Domenica dovrebbe toccare ancora al greco, ma a questo punto è meglio non darlo per scontato.