Rugby Top 10 – Il Viadana riparte da Rovigo

VIADANA Prima partita dell’anno e prima gara di ritorno del Peroni Top10 per il Rugby Viadana. I gialloneri alle ore 15.30 faranno visita al Rovigo. Una partita attesa da entrambe le squadre per motivi differenti: il Viadana deve ritrovare a tutti i costi la vittoria, dopo una prima parte del campionato entusiasmante e successivamente una striscia di risultati negativi. Il Rugby Rovigo invece, in piena forma, deve riscattare appunto il risultato dell’andata contro i rivieraschi, vittoriosi allo Stadio Zaffanella nella prima giornata di campionato con il risultato di 26-20.

Coach Urdaneta per la sfida ai rossoblù ha effettuato un solo cambio tra i primi XV uomini, scesi in campo nell’ultima sfida con il Valorugby. Il veterano Antonio Denti andrà a sostituire il meta-man Montilla nel ruolo di tallonatore. Ottime notizie invece dalla panchina dove ritroviamo Peruzzo con la maglia numero 23, di rientro dall’infortunio subito in occasione della partita con i Lyons Piacenza. A suonare la carica è proprio il tallonatore di adozione viadanese: «La pausa ci è servita per ricaricare le batterie. Siamo stati insieme e abbiamo sfruttato queste settimane per limare i dettagli che ci son mancati per vincere con Padova e Reggio. Le buone prestazioni non ci bastano». «Viadana si merita di tornare a una vittoria che manca da troppo tempo e non c’è campo migliore per farlo che non sia Rovigo – suona la carica Denti – Per la storia del club e l’atmosfera che c’è allo stadio. Giocheremo al massimo delle nostre capacità. Per noi, per le nostre famiglie e per la città di Viadana che non ci ha mai fatto mancare il suo affetto anche negli ultimi mesi sicuramente non facili».