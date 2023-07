Calcio 3a Categoria – Mantovana, gruppo confermato e innesti mirati per puntare in alto

Mantova La Mantovana del confermato mister Nicola Cordaro vuol recitare un ruolo di primo piano nella prossima nuova avventura in Terza Categoria. Sono Vanzini, Calderini, Motti, Ferrari, Nauman, Loffredo e Bellodi le novità in entrata. Nell’ultima stagione i biancorossi cittadini di patron Luigi Barlera hanno chiuso con 54 punti la stagione regolare dopo un girone di ritorno a dir poco travolgente, senza però riuscire a centrare un posto ai play off.

«A parte la partenza di Grande, una perdita importante per quanto ci riguarda, siamo comunque riusciti a confermare in blocco il gruppo della scorsa stagione – spiega il diesse Furini -, come ad esempio Tullio, Brotini, Bazziga e Stocchero. Anche loro possono essere definiti “grandi acquisti”, perché trattenerli è stata la base per impostare la prossima stagione. Inoltre abbiamo inserito in organico qualche giovane, ma soprattutto atleti esperti, adeguati al nostro gioco. L’allenatore, in prima persona, si è adoperato per rinforzare l’organico, per cercare di compiere il classico salto di qualità». Non solo campionato di Terza: «Accanto alla prima squadra – conclude Furini – stiamo in questi giorni adoperandoci per rinforzare l’organico della juniores, con la prospettiva di puntare in alto anche nel torneo provinciale». La preparazione inizierà il 16 agosto.