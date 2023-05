Miracolo Rapid Viadana, si vola in Seconda. Capitan Barbiani: “Ce lo siamo meritato”

Dosolo Successo in rimonta contro il Reggio Calcio e delirio totale allo stadio di Dosolo per la Rapid Viadana, che sale in Seconda Categoria. «E’ stata una partita combattuta – afferma capitan Andrea Barbiani – a fine campionato sono venuti fuori i valori visti durante l’anno. Loro sono riusciti a segnare per una nostra svista, ma per fortuna siamo riusciti a pareggiarla subito e poi a ribaltarla con un gran destro di Flisi. Penso che il loro gol ci sia servito da sveglia, poi è venuta fuori la vera Rapid: devo dire che il successo è meritato. Questo salto di categoria è il giusto premio ad un gruppo che ha affrontato le partite sempre con intensità ed è migliorato partita dopo partita». Che stagione è stata? «Sicuramente molto lunga – ammette Andrea -. Siamo partiti presto e abbiamo disputato una quarantina di partite in totale. Mister e settore giovanile hanno dato continuità al progetto e siamo sempre stati convinti di poter fare bene. All’inizio abbiamo pagato un po’ di inesperienza per i numerosi giovani presenti in rosa. Poi, piano piano, i valori dell’intera compagine sono venuti fuori e ci siamo presi ciò che ci spettava. Coppa compresa. Siamo stati la miglior difesa del campionato e questo è un ulteriore motivo di vanto». Adesso andate in Seconda… «Sì, ma prima ci prenderemo un attimo di pausa per ricaricare le batterie. Vogliamo ripartire il prossimo anno dando spazio ai giovani, non pensiamo né pretendiamo di salire subito di categoria, ma almeno di navigare nei pressi della zona play off». Quali obiettivi futuri? «Crescere per sviluppare ancora di più la società, con un occhio particolare al settore giovanile».