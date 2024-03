Rugby Serie C – Michela Merlo: “Il Mantova si prepara per il futuro”

MANTOVA Tre gare disputate finora nella poule promozione per il Rugby Mantova. Il quindici biancorosso di Michela Merlo e Matteo Avanzi però ha incassato altrettante sconfitte contro Calvisano, Rugby Riviera Mira e Scaligera Verona. Dopo la pausa domenica nuova gara casalinga con il Mirano. «La squadra è giovane e sta facendo esperienza in questo campionato. Allo stesso tempo si prepara il futuro – afferma il tecnico Michela Merlo – Gare importanti quelle disputate per la nostra crescita, come lo saranno le prossime per i miglioramenti del gruppo. Sconfitte a parte, adesso prepariamo la partita al Migliaretto con Mirano, che in passato ha militato anche in categorie superiori. Vedo i ragazzi concentrati e attenti negli allenamenti. Certo, l’impegno che ci attende non è facile, ma è importante che la squadra vada in campo per disputare la propria partita, cercando di riuscire a contenere al meglio gli attacchi che verranno sferrati dai nostri avversari. Dobbiamo cercare di gestire la potenza d’urto di Mirano e al contempo giocare senza pressioni, per esprimere al meglio il nostro rugby. Comunque è un’altra tappa nel nostro cammino di crescita». Intanto è arrivata la convocazione per il giovanissimo Giovanni Baraldi all’allenamento di Selezione per l’Accademia di Milano. Solo 29 tra tutti i ragazzi del 2008 nelle regioni di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Valle d’Aosta sono stati chiamati a partecipare alla seduta di allenamento. Grande soddisfazione per i tecnici e dirigenti del Rugby Mantova.