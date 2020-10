Riapre la scuola, ma senza i risultati dei tamponi ai prof

CASTEL GOFFREDO – La comunicazione era stata data sabato mattina dalla dirigente Angela Sirressi: dopo che sei alunni tra elementari e medie erano stati trovati positivi, lunedì e ieri la scuola media sarebbe rimasta chiusa per sottoporre al tampone tutti i prof della scuola media.

E in effetti nella giornata di lunedì i test sono stati eseguiti. I risultati sarebbero dovuti arrivare tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri, ma ufficialmente non sarebbe ancora arrivato alcun risultato. Nonostante questo, però, questa mattina la scuola media riaprirà i battenti.

«Ufficialmente – spiegano il sindaco Achille Prignaca – e l’assessore alla pubblica istruzione Valeria Negrisolo – non è arrivato alcun risultato. Ma domani (oggi per chi legge, ndr) la scuola riapre i battenti: riteniamo dunque che sia tutto sotto controllo. Anche perché, in ogni caso, la direzione del comprensivo e l’Ats sono stati in contatto».

Da oggi quindi si torna tra i banchi, dopo due giorni di chiusura e anche se quattro classi tra elementari e medie sono in quarantena. Certo qualche perplessità rimane: l’idea, anche del Comune, era che i risultati potessero arrivare in tempo utile per poter riaprire i battenti senza alcun indugio. Forse già oggi, però, i risultati dovrebbero arrivare.