Calcio serie D – Minelli: “Cogliandro ha dato la scossa. Ripresa? Servirà continuità”

MANTOVA Il difensore del Ciliverghe in un’intervista a Sprintesport.it ha parlato di questa strana stagione. «È stato un anno particolare. La società ha fatto dei cambiamenti. Ha fatto scelte puntando molto su una squadra giovane, tenendo quei tre o quattro “vecchi” all’interno del gruppo. Dopo una buona partenza sia in Coppa Italia (ha eliminato il Mantova ndr) che in campionato, siamo andati incontro a difficoltà, un po’ per episodi che non siamo stati bravi a gestire, un po’ anche per un periodo poco fortunato a livello di infortuni che ci ha ridotto di molto il numero di giocatori disponibili. Siamo capitati nelle zone basse della classifica e da lì siamo andati un po’ in difficoltà e non siamo riusciti a uscirne velocemente». Poi l’arrivo di Cogliandro «Sicuramente ha dato una scossa. Quando arriva un allenatore nuovo c’è sempre un cambiamento all’interno dello spogliatoio. Siamo riusciti a ottenere punti importanti. Veniamo da un momento buono, poi purtroppo è arrivata questa sosta forzata e cercheremo di dare continuità quando e se si riprenderà».