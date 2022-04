Rugby Top 10 – Viadana si congeda dallo Zaffanella sfidando il Calvisano

Viadana Va in scena l’ottava giornata di ritorno del Peroni Top 10 e per il Rugby Viadana sarà l’ultimo match tra le mura amiche per questa stagione. I ragazzi allenati da coach German Fernandez (alla sua ultima apparizione in casa da allenatore rivierasco) saluteranno lo Stadio Zaffanella e i tifosi con un match dall’alta carica emotiva: il derby con il Calvisano, ormai il grande “Clasico” del rugby italiano. L’incontro sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport e sarà arbitrato da Angelucci di Livorno, coadiuvato dai giudici di linea Vedovelli e Bertelli, quarto uomo Sergi e Tmo affidato a Boraso. «La partita con Calvisano è sempre molto sentita da noi giocatori, dai tifosi e dalla città di Viadana in generale – commenta il veterano Antonio Denti – L’impegno messo nella preparazione al match è stato notevole da parte di tutti. Ognuno di noi sa cosa deve fare e quando farlo. Sarà importantissima la disciplina e la gestione dei momenti chiave della partita. Essendo l’ultima gara in casa dell’anno, mi piacerebbe chiudere con una vittoria e sono sicuro che ogni mio compagno giocherà con impegno e cuore». Oltre all’impegno e al cuore dei XV leoni in campo sarà fondamentale il sostegno e il calore del sedicesimo uomo, ossia i tifosi che andranno a riempire le tribune dello Zaffanella. In casa Calvisano è chiaro l’obiettivo: vincere e portare a casa tutti i cinque punti disponibili per mantenere il posto conquistato tra i primi quattro in chiave play off. Mancherà però il fijiano numero 8 Samuela Vunisa, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata nell’incontro precedente contro Mogliano. In prima linea torna il pilone Nico D’Amico, che rientra dopo la squalifica. «Sicuramente per noi sarà una partita molto dura – afferma l’allenatore dei bresciani Gianluca Guidi – perché Viadana in casa contro di noi giustamente cercherà di fare la prestazione dell’anno. La passata stagione ci abbiamo “lasciato le penne” e quindi sappiamo di cosa si tratta. Sarà molto importante proseguire con la stessa attitudine e applicazione che abbiamo avuto nelle ultime partite per cercare prima possibile questa qualificazione ai play off e poi pensare a qualcosa di più grande. La testa ora è assolutamente al derby giallonero e poi vedremo a che punto siamo».