Furto al Toys di Bozzolo, bottino perso durante la fuga

BOZZOLO – Pensavano di essere riuscite nel loro intento ma proprio all’ultimo le due ladre sono state “beccate” dal personale che le ha inseguite all’uscita del negozio: una fuga costata l’intero bottino, perso lungo la strada. È accaduto ieri al Toys di Bozzolo.

Avevano occultato diversi giocattoli in una borsa pensando di non essere state viste ma in realtà le commesse del Toys avevano notato il loro strano atteggiamento, così come si erano accorte che le due donne stavano cercando di rubare dei giocattoli riponendoli in una borsa.

Presa la refurtiva le ladre si dirigevano verso l’uscita dedicata alla clientela senza acquisti pensando di averla fatta franca. Proprio in quel momento – ormai già fuori dal negozio – le ladre si accorgevano di essere inseguite da due commesse, resesi conto, come detto, dell’avvenuto furto.

Proprio durante la fuga si rompeva la borsa dove le malviventi avevano nascosto la refurtiva perdendo l’intero bottino lungo la strada. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Viadana.