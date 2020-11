Rugby Top 10 – Viadana, a Piacenza doccia fredda nel finale (25-24)

PIACENZA Mentre stava pregustando la prima vittoria in campionato, ecco la doccia fredda. Avanti 20-24 sui Lyons, Viadana perde una touche in attacco. Sul ribaltamento di fronte, Piacenza insiste con la maul sulla linea di meta avversaria e all’83’ l’arbitro Mitrea dà meta ad Acosta tra l’incredulità dei gialloneri che subiscono, in pieno recupero, il sorpasso e il ko. I ragazzi di Fernandez avrebbero meritato la vittoria, ma tante le disattenzioni e Piacenza probabilmente ci ha creduto di più, soprattutto alla fine: 25-24 al “Beltrametti” e un punto di bonus.

Primi minuti di studio. Viadana ha qualità tecniche superiori, ma i Lyons rispondono con aggressività, soprattutto in mischia, tanto da rendersi pericolosi. In effetti sono proprio loro ad andare in vantaggio con Katz su punizione al 5’ (3-0). Viadana impatta al 20’ con Quintieri, poi passa in vantaggio al 33’ con la meta di Wagenpfeil (Ceballos trasforma per il 3-10). Ancora Katz al 39’ fissa il punteggio sul 6-10. Nella ripresa i Lyons graffiano: al 46’ capitan Bruno, con una grande azione, si beve la difesa giallonera e va a mettere il pallone in mezzo ai pali. Trasforma facilmente l’inglese Kats per il vantaggio del 13-10. Al 49’ Viadana perde il pilone Antonio Denti per una ferita alla testa. Con una fiammata al 59’, il capitano Andrea Denti sfrutta un varco nella difesa poco attenta dei Lyons e segna (13-15). Ceballos firma il 13-17. Gli ospiti si fanno più pericolosi e coach Garcia cambia la prima linea sperando con forze fresche di contenere le folate dei gialloneri. Al 70’ la difesa rivierasca non riesce a fermare Paz che con una finta va dritto in mezzo ai pali per il 18-17 e Katz non sbaglia: 20-17. Viadana ha dieci minuti per recuperare: pronti, via e Apperley scarica per Ciofani che velocissimo al 73’ si invola verso la meta: 20-22, poi Ceballos trasforma per il 20-24. Da segnalare una marcatura non convalidata a Wagenpfeil. Sembra comunque fatta. Nel finale invece la zampata di Piacenza.

SITAV LYONS PIACENZA-RUGBY VIADANA 25-24 P.t.: 5’ cp Katz (3-0), 20’ cp Quintieri (3-3), 33’ m Wagenpfiel tr Ceballos (3-10), 39’ cp Katz (6-10). S.t.: 46’ mt Bruno tr Katz (13-10), 59’ m And. Denti tr Ceballos (13-17), 70’ m Paz tr Katz (20-17), 73’ m Ciofani tr Ceballos (20-24), 83’ m Acosta (25-24)