Mercoledì e giovedì via Fratelli Grioli sarà chiusa per lavori

MANTOVA Mercoledì 10, dalle 8 in poi, e giovedì 11 marzo per l’intera giornata lavorativa a Mantova via Fratelli Grioli sarà chiusa all’imbocco di via Conciliazione per la riparazione di una valvola che perde in prossimità del civico 2. All’ingresso della via ci sarà uno sbarramento con la transenna e la segnaletica di divieto di circolazione dei veicoli, tranne che per coloro che devono raggiungere il passo carrabile. Sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta. Sarà istituito il senso unico alternato per gli autorizzati con la presenza di almeno due movieri muniti di corpetto rifrangente e paletta. Sarà, inoltre, garantito il transito pedonale in sicurezza.