Al via la sanificazione della città

MANTOVA Questa mattina è partita alle 7.00 l’operazione di igienizzazione straordinaria della città.

In azione 15 squadre di Mantova Ambiente che interverranno in tutti i quartieri.

Durerà due/tre giorni. Oltre a quello che si inquadra come un lavaggio straordinario di strade e marciapiedi, sono previste delle azioni puntuali di disinfezione in aree e superfici di maggiore frequentazione, che in questo periodo possono e devono coincidere con le zone più prossime agli esercizi che rendono disponibili generi di prima necessità, uffici rimasti aperti al pubblico, panchine e aree giochi.

In tali aree si interverrà con un’azione sanificante garantita dall’impiego di ipoclorito in soluzione acquosa, in concentrazione inferiore allo 0,1% .

Anche in queste aree e superfici ristrette nessun problema per persone ed animali.