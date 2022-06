Il canottaggio femminile onora le sue radici: nasce il Trofeo Mariani

COMO (ITALPRESS) – Una bella pagina di canottaggio scritta sul lago di Como, nella sede della Canottieri Lario. Nasce il Trofeo intitolato a Itala e Gloria Mariani, campionesse in una famiglia di campioni comaschi, che dall’inizio del ventesimo secolo ha tenuto alto il nome del canottaggio italiano, prima con Teodoro e poi con Enrico, rispettivamente nonno e padre delle due campionesse. Una vera emozione traspare dalle parole di Gloria, vera antesignana del canottaggio femminile in Italia con una storia veramente unica, raccontata con l’orgoglio di chi ha saputo combattere le difficoltà dell’epoca, gli anni Sessanta, per inseguire il suo sogno. “Sono arrivata dove volevo arrivare, superando ogni difficoltà”, ha raccontato a margine della presentazione del Trofeo. Gloria Mariani ha trionfato in Europa, sia in singolo che in doppio con la sorella, comprandosi da sola il suo skiff e gettando le basi per il movimento. Una autentica pioniera, dovendo vincere anche le resistenze della Federazione di allora.

Accanto a lei, alla presentazione del Trofeo, un altro monumento, il presidente della Federcanottaggio Giuseppe Abbagnale. “E’ stato un sogno arrivare alla conquista dell’oro femminile a Tokyo – il riferimento al successo dell’estate scorsa di Federica Cesarini e Valentina Rodini nel doppio pesi leggeri – Personalmente ho vissuto la difficoltà a far crescere il canottaggio femminile anche nella mia società. E fossi stato io presidente all’epoca forse avrei fatto anch’io quello che hanno fatto i miei predecessori, accettando le donne con un pò di fatica, perchè allora era così. Ma sono stati passaggi importanti per arrivare a dove siamo oggi. Il movimento femminile sta crescendo tanto, ha vissuto un grande quadriennio. E il merito è anche di persone come Gloria, che hanno dato il via con grande determinazione”.

Il Trofeo Mariani sarà assegnato annualmente al miglior equipaggio doppio junior femminile nel Coastal Beach Sprint, in occasione dei campionati italiani, a partire dalla stagione agonistica 2022.

– foto ufficio stampa Federazione Italiana Canottaggio –

