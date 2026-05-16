Calcio Settore Giovanile (Primavera 3): Il Mantova cade 3-1 con la Pro Patria ma è promosso

La Primavera del Mantova cade 3-1 con la Pro Patria ma è comunque promossa in Primavera 3 in quanto i bustocchi sono retrocessi in Serie D. Dopo i primi 45′ i biancorossi chiudono in svantaggio, nella ripresa Banna la riacciuffa ma gli errori del portiere Mosca costano cari: finale amaro. Come l’anno scorso contro il Lecco, il Mantova perde all’ultima partita.

Buon pomeriggio dal Pata Stadium Danilo Martelli per la finalissima play off della Primavera del Mantova. I biancorossi di mister Graziani affronteranno la Pro Patria, forti del 2-1 conquistato una settimana fa al Carlo Speroni di Buso Arsizio. Ricordiamo che i virgiliani, grazie al primo posto conquistato in campionato, possono contare su due risultati su tre per essere promossi in Primavera 2. Anche una sconfitta, purché sia con una sola rete di scarto, sorride al Mantova. Vi terremo aggiornati sulla situazione con aggiornamenti live.

MANTOVA-PRO PATRIA 1-3

MANTOVA: Mosca, Marai, Zorzella (83′ Veronese), Ndreka, Ambroso, Bassani (83′ Atraoui), Coulibaly, Santinato (84′ Bellini), Allushi (64′ Cinetti), Baraldi (68′ Giergji), Banna. A disp.: Pennacchioni, Cattani, Baruzzi, De Riso, Boni, Camarda, Esmaeil. All.: Graziani.



PRO PATRIA: Gnonto, D. Colombo (92′ Galantucci), Verre, Marra, Costantino (45′ Chincoli), Gondor, Gentile, Allasufi, Ferrario (85′ M. Colombo), Affronti (85′ Mingirulli), Frattini (92′ Caprera). A disp.: Morazzoni, Brusegan, Toledo, Binetti, Cante, Polo, Gennarino. All.: Sala.





ARBITRO: David Kovacevic di Arco Riva (assistenti Mititelu di Torino e Manzini di Voghera; IVº uomo Ismail di Rovereto).

RETI: 41′ Verre, 47′ Banna, 64′ e 71′ Affronti.

NOTE: Ammoniti: Costantino. Calci d’angolo: 4-6. Dato spettatori: 1.500. Recupero: 3′ + 5′.

Secondo tempo

95′ Ultimo squillo per il Mantova targato Coulibaly, ma l’attaccante biancorosso spedisce in curva Te. Finisce qui.

94′ La Pro Patria la può chiudere con Caprera che però incrocia troppo il diagonale. Palla sul fondo.

90′ Ultimi 5′ di recupero per le speranze biancorosse.

85′ Mister Graziani si gioca il tutto per tutto e utilizza tutti gli slot dei cambi inserendo anche Veronese, Atraoiu e Bellini. Escono Zorzella, Bassani e Santinato tra gli applausi del Martelli.

80′ Il gioco riprende, con il difensore che rientra in campo al centro della difesa.

79′ Gioco fermo: Ambroso è a terra. Interviene lo staff medico biancorosso.

77′ Ci prova Banna a prendere la squadra per mano: l’attaccante lascia partire un sinistro che termina però lontano dai pali difesi da Gnonto.

75′ Mantova tramortito e incapace di reagire. La Pro Patria, al contrario, ha acquisito sicurezza e fiducia.

71′ Ma i cambi non danno l’effetto sperato e a trovare il tris è la Pro Patria con Frattini, complice una sciagurata uscita di Mosca che respinge male e regala palla all’attaccante. Tutto solo, deve solo saltare di testa e spingere la sfera in rete.

68′ Doppio cambio per mister Graziani che inserisce Cinetti e Giergji al posto degli esausti ma omaggiati Allushi e Baraldi.

64′ Raddoppia la Pro Patria con Affronti, che fa tutto da solo: galoppa palla al piede, rientra e calcia facendo secco Mosca. Dormita difensiva generale con Bassani prima e Ambroso poi troppo morbidi sull’avversario, lascia libero di calciare a rete.

61′ Dopo una fase di sofferenza, i biancorossi tornano ad affacciarsi in area avversaria. Coulibaly si mette in proprio: dribbla tre difensori, vince un rimpallo fortunato e calcia di potenza. Palla che sibila vicinissima al primo palo.

57′ Bustocchi sempre pericolosi, questa volta però con Gondor che colpisce di testa sopra la traversa.

54′ La Pro Patria però non ci sta e torna ad attaccare a testa bassa: cross dalla destra di Gentile per lo stacco aereo poderoso di Frattini. Mosca si tuffa, ma la palla, per fortuna biancorossa, finisce a fil di palo.

51′ Mantova che spinge alla ricerca del raddoppio: corner dalla destra e spizzata di testa di Coulibaly respinta da un reattivo Gnonto.

47′ GOLLL DEL MANTOVAAA!!!!!!!!!!!!!! Banna la pareggia subito. Gnonto spiazzato, palla nell’angolino destro basso. Azione nata sull’out di destra con Allushi che riceve in corso, mette in mezzo e trova la respinta di Gnonto. La palla rimane li, Banna se la ritrova tra i piedi e fa esplodere il Martelli.

45′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

45′ + 3′ Finisce qui il primo tempo, a tra poco per la ripresa.

45′ Saranno almeno 2′ i minuti di recupero.

45′ Primo cambio forzato per gli ospiti con Costantino che rimane a terra dopo un contrasto ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Il difensore esce in barella tra gli applausi del Martelli. Al suo posto entra Chincoli.

42′ Nonostante il momentaneo svantaggio, ad essere promossa in Primavera 2 sarebbe il Mantova grazie al primo posto conquistato in campionato che gli permette anche di perdere, però con un solo gol di scarto.

41′ La sblocca la Pro Patria da calcio d’angolo con Verre. Il difensore bustocco anticipa Mosca, che esce a vuoto, e insacca di testa a porta vuota per l’1-0 ospite.

40′ Primo ammonito della gara: si tratta di Costantino, difensore della Pro Patria, intervenuto fallosamente ai danni di Banna.

37′ Ribaltamento di fronte con Allushi che dribbla il portiere avversario, ma si allunga troppo il pallone dopo aver vinto il duello con Colombo.

34′ Calcio di rigore per la Pro Patria!. Zorzella atterra in area biancorossa Frattini, che disorienta l’avversario con una serie di finte, e conquista un penalty. Dal dischetto va Ferrario che calcia alle stelle. Mantova che si salva.

32′ Ci provano ancora i biancorossi che si affacciano in avanti con Banna, ma il suo diagonale non viene intercettato da nessun compagno e termina la sua corsa oltre la linea di fondo.

26′ Dopo un avvio più in sordina, la Pro Patria cresce, guadagna metri e campo rendendosi pericolosa con i suoi attaccanti, bravi a inserirsi negli spazi con i tempi giusti.

24′ Intervento provvidenziale di Zorzella che in scivolata sventa la minaccia avversaria, concedendo però un angolo. Pro Patria insidiosa. Sugli sviluppi palla recuperata dalla retroguardia biancorossa.

22′ Ricordiamo nel frattempo che il Mantova attacca in questa prima frazione di gioco sotto la Cisa, da sinistra a destra; la Pro Patria invece sotto la Te, da destra a sinistra.

19′ Applausi scroscianti dalle tribune del Martelli dopo un’azione corale dei virgiliani. Baraldi recupera un pallone a centrocampo, lancia Coulibaly che scambia ancora con il numero 10, che a sua volta serve Allushi, liberatosi a centro area dalla marcatura avversaria. Ma ancora una volta la conclusione è imprecisa: palla che colpisce il palo sinistro esterno.

17′ Fin qui Mantova più pericoloso rispetto agli avversari. Già un paio le occasioni create, purtroppo però non sfruttate.

15′ Ritmi che si abbassano, in una giornata soleggiata, con temperatura dell’aria sui 18 gradi.

9′ Intervengono gli staff medici ma nulla di grave per fortuna. Il gioco riprende subito.

8′ Rispondono gli ospiti da punizione: palla a Gondor che rimette in mezzo per Costantino, ma il difensore biancoblu viene anticipato da Marai. I due si toccano, testa contro testa, e finiscono a terra.

2′ Ritmi subito alti e biancorossi a caccia del vantaggio. Punizione dal limite di Ndrecka che si stampa sul primo palo. La palla carambola sui piedi di Baraldi che apre il piattone e centra la traversa.

1′ Subito Mantova in avanti con il cross di Allushi per Coulibaly che lavora un buon pallone e mette al centro per Baraldi, anticipato da un difensore avversario.

1′ Si comincia.

Pre partita

E come sempre immancabili gli ultras che hanno già iniziato a cantare.

Mantova e Pro Patria fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del Martelli.

Applausi scroscianti per l’ingresso in campo di mister Gabriele Graziani, grande ex bandiera del Mantova.

Nel frattempo si riempie lo stadio: attesi sugli spalti mille tifosi. Trecento quelli seduti in curva Te, dove compare lo striscione “Macia è qua e canta con gli ultras”.

Mister Graziani conferma lo stesso 11 di partenza che ha sbancato una settimana fa lo stadio Carlo Speroni di Buso Arsizio. Sull’altra sponda il tecnico dei bustocchi Sala ne cambia quattro rispetto alla gara d’andata: in difesa, sulla destra c’è Colombo, mentre a centrocampo spazio alla coppia Gondor-Gentile. In attacco, al fianco di Frattini c’è Affronti.

Mantova e Pro Patria fanno rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli prima del fischio d’inizio.

Buon pomeriggio dal Pata Stadium Danilo Martelli di Mantova. La Primavera biancorossa e Pro Patria sono in campo per il riscaldamento.