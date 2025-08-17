Calcio Terza Cat. – Sustinentese si raduna domani. Calzolari: “Un gruppo più forte per continuare la crescita”

Sustinente Qualche giorno di riposo in più per la Sustinentese, che avrebbe dovuto ritrovarsi in campo ieri, ma alzerà il sipario sulla nuova stagione soltanto domani sera alle 19. Pronta ad iniziare dunque la stagione 2025/26 della squadra gialloblù. A dirigere la preparazione sarà ovviamente mister Ivan Calzolari, confermato in panchina dopo il lavoro svolto nella scorsa annata. Per i gialloblù si tratta di una ripartenza con basi più solide rispetto al recente passato, come sottolinea lo stesso tecnico: «Nella precedente stagione siamo praticamente partiti da zero, ora invece possiamo dire che la squadra ha un anno in più di esperienza. È un gruppo giovane, con un buon organico orientato alla crescita collettiva. Abbiamo scelto pochi innesti per non stravolgere più di tanto l’assetto già collaudato. Si riparte con rinnovato entusiasmo e con la volontà di fare bene, cercando di migliorarci se possibile».

Dopo i primi allenamenti di preparazione, l’esordio ufficiale per la compagine di Sustinente arriverà già martedì 26 agosto con l’impegno di Coppa Mantova, in trasferta sul campo dell’Ostiglia di Emanuele Negrini, formazione che i gialloblù ritroveranno anche nel corso del campionato di Terza categoria.

L’organico messo a disposizione di Calzolari, è costruito su una solida ossatura e rinforzato in maniera mirata. Una rosa numerosa, che garantisce alternative in ogni reparto e permette di affrontare con fiducia gli impegni della stagione e soprattutto i possibili imprevisti che possono sempre accadere, anche in considerazione del fatto che alle spalle non c’è un settore giovanile.

Portieri – Mattia Sternieri e Stefano Ballesini.

Difensori – Houssam Belgadi, Michele Gandini, Matteo Crivellente, Michael Marcomini, Fabio Sarno, Vincenzo Rammairone, Tommaso Talassi, Davide Morandini, Akram Aoufia ed Elia Zaramella.

Centrocampisti – Khalid Elgrandi, Nicholas Lui, Sebastiano Giovanelli, Simone Martinelli, Maret Singh, Fabio Morari, Luca Mantovanelli e Abdurahim Habbi.

Attaccanti – Lorenzo Bergamaschi, Massimiliano Aschieri, Omar Salami, Akram Rgubi, Francesco Rammairone e Federico Girardi.