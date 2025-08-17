Calcio serie B Coppa Italia – Mantova, capitan Festa: “Non c’è stata partita. La fascia un orgoglio. I tifosi? Clamorosi”

Venezia Se il Mantova ha chiuso con un passivo di “sole” 4 reti è anche merito di Marco Festa. L’estremo difensore e capitano biancorosso ha sfoderato interventi miracolosi contro il Venezia. Purtroppo però non sono bastati ad evitare la sconfitta. «Poco da dire, non c’è stata partita. Faranno un altro tipo di campionato. Ci hanno sovrastati fisicamente e tecnicamente. Abbiamo provato a fare le nostre cose, ma c’è qualcuno un po’ più indietro fisicamente. Adesso pensiamo al campionato e alla sfida con il Monza. In settimana cercheremo di mettere a posto le cose che non hanno funzionato. Ma guardiamo al futuro con fiducia».

Ma non tutti i mali vengono per nuocere. «Questa batosta ci può fare bene. Meglio sia arrivata in coppa, piuttosto che in campionato. Di sicuro metteremo più attenzione nell’affrontare la prossima partita. Tifosi? Sono clamorosi. Ci hanno applauditi fino alla fine. Sanno che sarà un campionato difficile, ma sono sicuro che ci staranno vicini».

«Indossare la fascia è un orgoglio per me – conclude Festa – . Ma ci sono almeno 6-7 giocatori che potrebbero fare il capitano. Sono tutti ragazzi responsabili che sanno cosa vuol dire indossare questa maglia». (s.e.)