Ciclismo Mtb – Europei: Vittoria Bondi seconda nel Team Relay U15

MANTOVA Non solo la strada sforna titoli o podi tricolori, continentali o iridati per i colori mantovani. Anche la mountain bike si rivela foriera di gioie per il ciclismo giovanile.

In questi giorni sono in corso di svolgimento, nella cittadina rumena di Cheile Gradistei, i campionati europei delle ruote grasse. A questa prestigiosa vetrina prendono parte anche Vittoria Bondi, che veste la maglia bianco verde dell’Fci Lombardia; e Marta Malinverno con quella della Santa Cruz Tsa Beltrami.

Ieri, nella specialità del Team Relay, ovvero la staffetta mista, sul podio della categoria under 15 è salita Vittoria Bondi che, insieme a Nicolò Orizio e Nicolò Ferrari, ha conquistato la piazza d’onore. Marta Malinverno, invece, nella medesima specialità per la categoria under 17 si è piazzata al 31° posto.

La giornata odierna vedrà le due atlete mantovane impegnate nella specialità dell’Xco, ovviamente in cerca di altre soddisfazioni.