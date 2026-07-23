Blitz dei Carabinieri a Ostiglia: carabina e proiettili nascosti in casa, nei guai un 77enne

OSTIGLIA – Deteneva in casa un’arma da fuoco e le relative munizioni senza aver mai ottenuto alcuna autorizzazione, né averne mai denunciato il possesso alle autorità. Per questo motivo, un pensionato di 77 anni residente a Ostiglia è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri.

Il controllo mirato

L’operazione è scattata nei giorni scorsi nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio. Si tratta di attività concordate e pianificate in Prefettura durante un Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi. I militari della Stazione di Ostiglia, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, hanno deciso di fare irruzione nell’abitazione dell’anziano per eseguire una perquisizione domiciliare d’iniziativa, mirata proprio alla ricerca di armi.

Il materiale sequestrato

Il sospetto degli investigatori ha trovato immediata conferma durante l’ispezione dei locali. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato:

1 carabina Beretta calibro 22-LR

10 proiettili per la stessa arma

2 caricatori

1 cannocchiale di precisione di marca Beretta, pronto per essere montato sulla carabina

La denuncia

Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro penale. Il 77enne, risultato completamente privo di qualsiasi titolo di polizia idoneo alla detenzione di armi (come il porto d’armi o il nulla osta), è stato deferito alla Procura della Repubblica di Mantova. L’uomo è ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione abusiva di armi da fuoco e munizioni.