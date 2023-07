Calciomercato dilettanti – Governolese e Poggese sondano Terragin

MANTOVA Sempre protagonista sul mercato la Poggese, che oltre a Salvini, ex Governolese, avrebbe avviato contatti anche con tre giocatori del Fabbrico: i difensori Aldrovandi e Scappi e l’attaccante Martina. Ma i tre sarebbero destinati a restare nel team reggiano, con accordi già stipulati. Contattato anche l’attaccante Valerio Terragin, mantovano in uscita dal Suzzara, che però ha avuto delle interlocuzioni pure col Vigasio e con la Governolese (ma i Pirati non hanno fretta e la rosa sarebbe già pronta per affrontare il campionato). I rossoblù hanno fatto una chiacchierata anche con Alessandro Beccaria. L’attaccante, fermo da un paio di stagioni, potrebbe effettuare la preparazione con il gruppo di mister Bizzoccoli, ma una decisione definitiva sarà presa più avanti. Per quanto concerne il mercato in uscita dei Pirati, c’è sempre il giovane D’Angiolella. In Seconda Categoria la Ceresarese ha rinnovato il prestito dalla Voltesi di Ripepi, i rossoverdi coi collinari stanno trattando il possibile arrivo di Turchi. Il Pegognaga ha raggiunto l’accordo con Magnanini del Luzzara, Marzi del Suzzara e Rasio del Gonzaga. Da definire l’intesa con le società di appartenenza. In Terza Categoria il Moglia ha ingaggiato l’estremo difensore ex Luzzara e Tormec Pegognaga Stefano Bonfante, mercato chiuso all’Union Colli Morenici con l’arrivo del centrocampista Matteo Tosi ex Medolese, sul quale c’era stato interesse da parte della Voltese, col difensore centrale Montanari che era in prestito al Guidizzolo, il Casalromano inserirà in organico il portiere Vanoni e il centrocampista Rozzini della Bassa Bresciana. Sfumano Della Lana e Martellino, che dunque approderanno presso altri lidi.