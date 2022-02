Esce l’album John Williams – The Berlin Concert

Lo scorso autunno due autentiche leggende hanno diviso il palco: in un debutto storico John Williams ha diretto i Berliner Philharmoniker per la prima volta. John Williams – The Berlin Concert, registrato dal vivo da Deutsche Grammophon durante una serie di concerti sold-out, presenta alcuni dei più noti temi da celebri film eseguiti da una delle più grandi orchestre del mondo. L’album sarà pubblicato il 4 febbraio 2022, in concomitanza con il 90° compleanno del famoso compositore. “John Williams non ha bisogno dei film, i film hanno bisogno di lui”, ha scritto Rolling Stone dopo il concerto. Questa registrazione veramente unica prosegue il progetto di valorizzazione dello straordinario lavoro del pluripremiato compositore intrapreso da DG sulla scia del successo ottenuto con John Williams in Vienna, la registrazione sinfonica più venduta del 2020 che ho raggiunto la vetta delle classifiche in molti paesi. John Williams – The Berlin Concert ora completa il programma con una tracklist composta da nuovo repertorio e celebri temi. L’album contiene opere note a milioni di persone in tutto il mondo ed altre, come la Suite from Far and Away e la commovente Elegy per violoncello e orchestra, forse meno familiari ma ugualmente importanti. John Williams H introdotto brevemente molti dei pezzi eseguiti sottolineando l’importanza dell’evento ed esprimendo la sua gioia nel lavorare con i mitici Berliner Philharmoniker.

John Williams – The Berlin Concert si apre con la Olympic Fanfare and Theme, scritta per le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 e rappresenta quello che Williams ha descritto come “lo spirito di cooperazione, di risultati eroici e tutti gli sforzi e la preparazione dei nostri grandi atleti”.

Questo spirito scorre attraverso tutto il concerto di Berlino, enfatizzato dalle straordinarie performance della “Superman March”, il tema di Jurassic Park, e un’ampia selezione di estratti da Incontri ravvicinati del terzo tipo, Guerre Stellari, Harry Potter e Indiana Jones. La tracklist presenta anche bellissimi bis tra cui “The Flying Theme” da E.T. e “The Imperial March” da Star Wars: Episode V – L’Impero colpisce ancora.

Per più di mezzo secolo, John Williams ha modellato la storia e il suono della musica da film, i suoi temi immediatamente riconoscibili e le sapienti orchestrazioni valorizzano alcuni dei più celebri film dei tempi moderni. Il suo vasto catalogo comprende anche altre opere sinfoniche e da camera, nonché adattamenti innovativi dei suoi temi cinematografici. Nei prossimi mesi è in pubblicazione anche l’ultima collaborazione di John Williams con la violinista Anne-Sophie Mutter, la registrazione in prima mondiale del suo Concerto per violino n. 2 con la Boston Symphony Orchestra. L’album sarà pubblicato dalla Deutsche Grammophon nell’estate del 2022 e farà sempre parte delle celebrazioni per festeggiare il novantesimo compleanno del compositore.

Elide Bergamaschi