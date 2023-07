Calcio Prima Categoria – Porto, Rapid e Sere sfidano il SanLa. Per lo Sporting, Caste e Sporting Bs

MANTOVA Questo il programma delle amichevoli delle squadre mantovane di Prima Categoria, che dalla metà di agosto si daranno battaglia nei test elencati di seguito. Per la Governolese amichevole il 19 agosto con la Bedizzolese. Ricco programma per la Poggese: il 19 agosto triangolare con Nogara e Villimentese, il 23 sfida al Bovolone, il 26 col Nonantola, il 30 con la Sammartinese, il 31 col Quistello. La Rapid United il 19 sfiderà il San Lazzaro, e il 23 la Casalese.

Per lo Sporting Club il 21 agosto amichevole con la Castellana, il 23 a Ghedi partita contro lo Sporting Brescia, neopromosso in Promozione. La neopromossa Villimpentese, come detto, giocherà il triangolare di Nogara con anche la Poggese il 19 agosto, mentre sfiderà il 23 il Curtatone. Per il Gonzaga invece ci sarà il test con il Guastalla il 23 agosto, sette giorni dopo confronto con il Viadana.

Attesi anche i primi passi del Porto, che il 12 agosto si confronterà con il San Lazzaro, mentre il 17 troverà di fronte il Nogara. Due giorni dopo derby con l’Union Team Marmirolo. Infine il 23 altro test di lusso con il Suzzara.

Infine la Serenissima, che ha predisposto un ricco programma: il 19 agosto Quaderni, il 23 San Lazzaro, il 26 Quistello, il 30 agosto il Soave, per concludere il 3 settembre con la New Castellucchio.

Nel Crer il Viadana sfiderà il 26 agosto il Curtatone, il 30 test col Gonzaga.