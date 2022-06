Canoa – Pokerissimo di medaglie per la Canottieri Mincio a Ledro

Ledro Buone prestazioni per la Canottieri Mincio nella prima giornata del Campionato del Trentino open. Marianna Ballarini si è imposta nel K1 4.20 Allieve B, Alessandro Vigelli e Andrea Alberini sono giunti secondi nel K2 2000 Cadetti B, mentre Claudio Mastruzzi e Daniele Pasquali si sono piazzati rispettivamente nono e decimo nel K1 Cadetti B 2000. Leonardo Leoni ok con l’ottavo posto nel K1 Cadetti A 2000, mentre Silvia Gandolfi ha centrato la tredicesima piazza nel K1 Cadette 2000. Da segnalare Emma Azzi-Ester Ferrari seconde nel K2 5000 Ragazze e Alessio Campari che ha conquistato l’oro nel K1 Senior 5000. Applausi per Marco Froldi-Lorenzo Bertellini che hanno vinto il K2 Junior 5000. Oggi si replica con le gare sui 500 e 200 metri per Ragazzi, Junior e Senior e 200 per Allievi e Cadetti.

Oggi saranno in gara a Ledro anche i portacolori della Lega Navale. Nel K1 200 e 500 m Senior presenti Matteo Florio e Alessandro Millia, che insieme faranno il K2 200 e 500. Nel K1 4.20 200 Allieve A troviamo Linda Formigoni e Vittoria Zanazzi, mentre tra gli Allievi B ecco Giulio Nuvoloni, Alessandro Bonesi e Alessandro Gibertoni. Infine Bonesi e Gibertoni saranno schierati al via del K2 5.20 200 metri.