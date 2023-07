Ceccon è argento iridato nei 100 dorso, trionfa Murphy

ROMA (ITALPRESS) – Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d’argento nella finale dei 100 metri dorso maschili dei Mondiali di nuoto, in scena a Fukuoka. Il tempo del campione veneto, 22enne, tesserato Fiamme Oro Roma, primatista del mondo in questa gara, è di 52.27. Oro per l’americano Ryan Murphy in 52.22 (cinque centesimi davanti all’azzurro). A chiudere il podio, poi, bronzo per l’altro statunitense Hunter Armstrong (+00.36).

“La gara non mi è piaciuta particolarmente, ho sbagliato la partenza e buttato l’arrivo sicuramente. Stare in mezzo a due nuotatori con le due partenze migliori al mondo forse mi ha penalizzato. Il tempo comunque è stato buono. Murphy? C’è grande rivalità tra noi, l’anno scorso ho vinto io, questa volta lui: lo sport è così. Io sono entrato in vasca per vincere ma lui ha fatto una buona prova”, ha dichiarato Ceccon a fine gara. “Sono arrivato lungo alla fine: partenza e arrivo sono da migliorare. Ieri ero un pò più sciolto; non è il dorso che mi piace nuotare, non sono stato fluido come ieri. Può capitare: è stato un finale ricco di tensione”, ha aggiunto il primatista mondiale, a parole “soddisfatto” ma non del tutto convinto.

– foto LivePhotoSport –

