Coronavirus, con Campagna Amica Mantova i menù della tradizione a domicilio

MANTOVA – Lo stop forzato di marzo e aprile costerà agli agriturismi mantovani una perdita di fatturato tra i quattro e i cinque milioni di euro, proprio nel periodo dell’anno più richiesto dagli ospiti”. È una prima stima che traccia Giuseppe Groppelli, il presidente di Terranostra Mantova, la rete dell’ospitalità rurale di qualità di Coldiretti Mantova, e che si ferma con il weekend del primo maggio. “Qualora si dovesse prolungare il periodo di lockdown imposto dal Coronavirus – dice – il danno sarebbe superiore e metterebbe a rischio la sopravvivenza di quegli agriturismi che hanno investito per migliorare la ricettività, rimanendo senza entrate nel periodo clou dell’anno”. Consegne a domicilio. La Pasqua blindata non ferma, però, alcuni agriturismi, che offrono la possibilità di ricevere il pasto a casa, con menù tipici della tradizione.

“In un momento difficile – prosegue Groppelli – desidero ringraziare quelle realtà imprenditoriali legate a Terranostra Mantova che con notevole sforzo si stanno organizzando per consegnare il pranzo pasquale direttamente nelle case dei consumatori, nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie e di sicurezza previste per l’emergenza coronavirus”.

L’elenco aggiornato degli agriturismi mantovani che offrono il servizio di consegna del pasto a domicilio è disponibile sulla pagina Facebook di Coldiretti Mantova e di Campagna Amica Mantova e, per chi volesse uno sguardo più ampio a livello regionale, anche sul sito www.lombardia.coldiretti.it oppure sulla pagina Facebook di Terranostra Lombardia.

Gli agriturismi mantovani. Propongono i piatti tipici della cultura gastronomica mantovana gli agriturismi di Terranostra che hanno aderito all’iniziativa. Dai tortelli di zucca al burro e salvia o nelle versioni con pomodoro o ragù di salsiccia, al pane ripieno di cotechino, dagli stracotti di manzo ai fagottini con carciofi e noci, ma anche stinchi di maiale, tagliatelle all’anatra, spalla cotta, coniglio con pancetta e patate.

L’elenco delle strutture. Agriturismo Pozzo Fiorito di Castiglione delle Stiviere (339/8185396, www.pozzofiorito.it), l’Agriturismo Le Sorgive di Solferino (0376/854252, www.lesorgive.it), l’Agriturismo Dell’Ibisco di Correggio Micheli (0376/252960, www.allevamentoibisco.it), l’Agriturismo Rossi di Suzzara (349/6302855, www.agriturismorossi.it), Agriturismo Il Grappolo di San Benedetto Po (339/2665897, Facebook: Agriturismo Il Grappolo), Agriturismo Val d’Oca di Viadana (348/1581656, Facebook: Agriturismo Val d’Oca), Corte Nigella di Sermide e Felonica (338/4057185, www.cortenigella.com).

Per informazioni e adesioni: fabio.malavasi@coldiretti.it, 0376/375421.