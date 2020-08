Calciomercato dilettanti – San Lazzaro, ecco Delfini. L’Acquanegra fa 8 acquisti

MANTOVA In attesa di chiudere per un difensore d’esperienza ( Giovannini o Girelli), il San Lazzaro mette a segno il colpo Delfini, centrale ex Mantova. Il Sermide è sempre interessato all’attaccante Paolozzi e dopo Ferragosto dovrebbe avere una risposta dall’attaccante ex Marmirolo Alberto Formigoni. Campagna acquisti conclusa per l’Acquanegra: dalla Rapid United giungono l’esterno Salami , il centrocampista Ceresa e l’attaccante Paganessi ; il team di Rivarolo rinnova inoltre il prestito per il centrocampista Giaretta, mentre dalla Castellana arrivano il portiere Speltoni e il centrocampista Banni , dalla cremonese Psg il centrocampista Breda e dall’Oratorio Santa Maria Nuova il centrocampista Romano e l’attaccante Caraccia. Lascia Perteghella, inoltre Omar Rubes sarà il vice di Crescini . Domani potrebbe esserci il passaggio ai trentini del Dro del bomber mantovano Valerio Terragin.