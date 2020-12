Plasma, conferita a Massimo Franchini la massima onorificenza del Lions Club Mirandola

MANTOVA – È stata conferita ieri al direttore dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Asst Massimo Franchini la massima onorificenza lionistica, il Melvin Jones Fellow. All’incontro, che si è svolto in videoconferenza, erano presenti il presidente Antonella Cavicchi, il governatore Gianni Tessari e i soci del Lions Club Mirandola. La motivazione del riconoscimento: “Per l’aver applicato una terapia sperimentale contro il Covid-19 utilizzando il plasma dei pazienti contagiati e guariti, aprendo così un nuovo canale di ricerca nel concreto tentativo di debellare questo terribile virus”. Soddisfatto il primario: “Dedico questo prestigioso riconoscimento a tutto il personale del mio reparto, il Servizio Trasfusionale del Poma, e a tutti i colleghi clinici che mi hanno supportato in questa sperimentazione. Infine desidero ringraziare la Direzione Strategica del Poma per aver sempre creduto in questo progetto, dandomi fiducia. Il plasma iperimmune oggi è una realtà consolidata. Viene raccolto ed utilizzato nella maggior parte degli ospedali italiani e rappresenta un’importante risorsa terapeutica in un momento critico caratterizzato dalla mancanza di valide terapie farmacologiche, nell’attesa dell’arrivo del vaccino anti-COVID-19”.