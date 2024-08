Calciomercato dilettanti – Suzzara, che colpi: Bertolotti e Abebe Luscietti. Rapid Olimpia da urlo: preso Patrick Thai Ba

Mantova Due colpi di spessore per il Suzzara, che ingaggia Axel Bertolotti e Abebe Luscietti. Bertolotti nell’ultima stagione ha difeso la porta del Saronno (Eccellenza); dopo aver giocato nelle giovanili del Mantova, era finito al Vigasio. Per il ruolo di estremo difensore arriverà anche Tosi dal Luzzara (nell’ambito dell’affare che ha portato il bianconero Lomellini a fare il percorso inverso a titolo definitivo), si allontana la possibilità di un ritorno di Giacomo Zapparoli. Luscietti, invece, gioca a centrocampo: giunge dal Villafranca ed era finito pure nel mirino della Villimpentese dopo che Kadric ha fatto ritorno alla Dinamo Gonzaga (dove milita il fratello Mintasinot Luscietti. Da domani il ds Fausto Filippini sarà di nuovo operativo sul mercato per inserire in organico almeno un altro difensore e una punta di peso.

Il New Castellucchio ha chiuso la campagna acquisti con Salah El Mortada, che giunge da La Cantera ed era stato contattato anche dalla Rapid Olimpia, che a sua volta ha chiuso con la Castellana per Patrick Thai Ba e con lo stesso New Castellucchio per Batusha. Restando in Seconda Categoria, il Buscoldo si rinforza col centrocampista Marco Benedini, ex Curtatone, Porto, Castellucchio e Gonzaga. In prova il difensore Damiano Drago. Scendendo in Terza Categoria, la già citata La Cantera ha preso dalla Voltesi Mohamed Boutraba, mentre lo Juniors Cerlongo, dopo il centrale Cremona dalla stessa Cantera, il quale rileva Guion (ha deciso di smettere), ha prelevato dalla Voltesi il portiere Matteo Bertagna, considerato che Motti ha appeso i guantoni al chiodo.