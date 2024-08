Calcio dilettanti – Castellana, una zampata di Thai Ba decide il test con l’Union Marmirolo

Marmirolo E’ terminato con il successo della Castellana il primo derby tra le big dei dilettanti mantovani. Nel campo sussidiario del Canuti, ieri pomeriggio, sotto un sole cocente, i biancazzurri hanno battuto di misura i neroverdi padroni di casa.

Gara condizionata dal gran caldo, dicevamo, ma che non ha impedito alle due compagini di creare alcune interessanti occasioni. Leggera supremazia generale della Castellana, che ha creato qualcosina di più rispetto ai neroverdi. Un dato comunque atteso vista la differenza di categoria e i giorni di preparazione in più dei goffredesi. Il gol che ha deciso l’incontro è maturato al 35’, quando con un preciso diagonale, David Thai Ba ha superato Errera, sfruttando una palla persa in uscita da parte del Rullo. Nel finale girandola di cambi con tanti giovani in campo: una sgambata utile anche per loro in vista dei tanti impegni di stagione. «Buone indicazioni da questa amichevole, se consideriamo che la squadra aveva nelle gambe solo quattro giorni di preparazione – ha detto il tecnico dell’Union Marmirolo Matteo Tenedini – siamo contenti soprattutto perché nessuno si è fatto male. Iniziamo a conoscerci, per noi è l’anno zero, stiamo puntando a costruire uno zoccolo duro di giocatori del territorio. Importante affinare l’intesa. C’è tanto lavoro da fare». Prossimi appuntamenti il 21 agosto col Curtatone, il 24 col Porto e, probabilmente, amichevole il 1° settembre col Gonzaga.

«Gara giocata sotto un sole cocente, purtroppo si è fatto male Najeh – dice il tecnico della Castellana Giovanni Arioli – abbiamo visto qualche cosa buona, su altre situazioni c’è sicuramente del lavoro da fare, ma comunque è una tappa del percorso che ci deve portare pronti a dare battaglia in campionato». Prossimi impegni della Caste il 13 agosto con l’Asola, il 17 col Ciliverghe. Il 21 con lo Sporting Brescia e il 24 col San Lazzaro.