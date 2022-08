Canoa – Campionati Italiani U23: altre due medaglie per la Mincio grazie alla premiata ditta Ricchiero&Vesentini

Castel Gandolfo La seconda giornata dei Campionati Italiani Under 23 e Junior ha portato nella bacheca della Canottieri Mincio altre due medaglie. Il merito, manco a dirlo, è sempre del fantastico due composto da Elena Ricchiero e Sara Vesentini. Che insieme hanno bissato nel K2 500 Under 23 la medaglia d’argento vinta il giorno prima sui 1000 metri. Elena e Sara hanno dovuto inchinarsi ancora una volta alle vicecampionesse europee Daldoss e Zironi (Fiamme Azzurre) dopo un appassionante testa a testa. Se nei 1000 c’è voluto il fotofinish per stabilire le vincitrici, ieri il distacco è stato un pelo più ampio, ma comunque meno di due secondi, quando il terzo armo è giunto invece a quasi 9. Daldoss e Zironi, in quest’ordine, hanno conquistato i primi due gradini del podio anche nella gara individuale, con Ricchiero terza (a 1.01) e Vesentini quarta (a 1.66). In casa Mincio, segnaliamo inoltre il quinto posto di Alessio Campari nel K1 U23 e il sesto della junior Emma Rodelli. Oggi i Campionati si concludono con le prove sprint sui 200 metri.