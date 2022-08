Calcio Serie C – Iotti applaude il Mantova: “Grande gruppo, ma è solo l’inizio”

Appiano (Bz) Il tecnico del Mantova Corrent al termine della gara di ieri ha elogiato i suoi per la predisposizione alla gara. Un match non semplice, contro una squadra di un livello superiore, ma alla fine il Mantova ha mostrato altri passi in avanti, anche in difesa. Tra i baluardi del reparto arretrato Luca Iotti, che ieri ha fatto a sportellate, riportando qualche contusione e nulla più: «Cose normali di gioco». Poi l’analisi della gara: «Una gara importante che ci avvicina alle partite vere. Non sappiamo ancora bene quando comincerà la stagione, ma bisogna calarsi subito nella giusta mentalità per fare al meglio quello che ci chiede il mister». Mantova perfetto nei primi 45’: «Sarà un processo lungo. Ci dobbiamo adattare ad un’idea di gioco con 11 teste differenti. Non possiamo soffermarci sul Mantova visto oggi. Siamo ancora alla terza settimana di lavoro. C’è un gruppo importante, e questa è la base per fare una buona stagione».