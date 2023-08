Canoa – La Mincio agli Italiani giovanili: Vesentini bronzo nel K1 e argento con Rodelli nel K2 200

Castel Gandolfo Si sono chiusi, con altre due medaglie virgiliane, i Campionati Italiani di Canoa Velocità, riservati alle categorie giovanili, svoltisi al Centro Federale di Castel Gandolfo. Ieri è stata la volta dei 200 metri, oltre alle prove selettive Junior, Under 23 e Senior finalizzate alla composizione della squadra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di maratona previsti a Vejen, in Danimarca, dal 31 agosto al 3 settembre. La Canottieri Mincio ha festeggiato l’argento nel K2 di Emma Rodelli e Sara Vesentini, sempre alle spalle di Zironi e Daldoss come nei 500. In più il bronzo di Vesentini nel K1. Sesta invece Rodelli. Da segnalare la settima piazza per il K2 Ragazzi Andrea Alberini e Luigi Pezzini.

«Soddisfazione per questi ragazzi – afferma Daniele Rossi, tecnico della Canottieri Mincio – che hanno centrato tutte le finali». Infine ottime prestazioni per Rodelli e Nasi, rispettivamente prima e seconda nella selezione maratona, ma si dovrà attendere il responso cronometrico per un’eventuale selezione per i Mondiali. Intanto Vesentini è rimasta a Castel Gandolfo per il raduno azzurro in vista della composizione della squadra che da lunedì 21 a domenica 27 prenderà parte ai Mondiali a Duisburg, validi come qualificazioni olimpiche.