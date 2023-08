Basket A2 femminile – San Giorgio, le giovani Buelloni e Ndiaye confermate nel roster della prima squadra

San Giorgio Al roster della squadra senior del MantovAgricoltura, ormai ultimato, vengono aggregate due ragazze del settore giovanile sangiorgino, per altro già consolidate in prima squadra e che nelle precedenti stagioni hanno avuto occasione di debuttare proprio con la casacca biancorossa: Francesca Buelloni e Diarra Ndiaye faranno parte della prima squadra anche nella stagione 2023/2024.

Francesca e Diarra, entrambe classe 2006, nate e cresciute nella società mantovana, sono senza dubbio il fiore all’occhiello del percorso giovanile, da sempre fulcro centrale dell’attività sportiva del club guidato dal presidente Purrone. Nella passata stagione, inoltre, Ndiaye e Buelloni sono state coinvolte direttamente nel progetto di collaborazione con Parma Basket Project con cui sono arrivate a disputare le Finali Nazionali Under 17 a Pordenone.

Coach Stefano Purrone ha accolto i giovani innesti con grande entusiasmo: «Francesca e Diarra – ha detto – sono due atlete che, seppur anagraficamente giovani, hanno dimostrato di meritare la conferma all’interno del roster della prima squadra grazie alla dedizione e all’impegno che hanno dimostrato nella passata stagione. Avere a disposizione due giocatrici che abbiamo visto nascere e crescere è un motivo di vanto e orgoglio per il lavoro che si sta facendo da ormai due stagioni nel settore giovanile. Nella passata stagione hanno trovato i primi minuti in A2 e ora vogliamo dare continuità al loro processo di crescita che passa dal confronto quotidiano con giocatrici più esperte aumentando il loro impegno e dandogli più responsabilità».

Oltre a far parte del roster di Serie A2, Francesca e Diarra proseguiranno il loro percorso con le giovanili sangiorgine. A loro va dunque un grande in bocca al lupo – Diarra si è sottoposta a fine giugno ad un intervento al ginocchio e ora è in fase di riabilitazione – per questa nuova stagione.