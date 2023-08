Canoa – Mincio, partenza boom agli Italiani: Emma Rodelli e Chiara Nasi vincono la medaglia di bronzo nel K2 1000 Under 23

Castel Gandolfo Inizia col botto, per la Canottieri Mincio, l’avventura ai Campionati Italiani Velocità per le categorie Ragazzi, Junior e Under 23. Nella prima giornata, dedicata alle gare sulla distanza dei 1000 metri, è arrivato infatti il terzo posto di Chiara Nasi ed Emma Rodelli nel K2 Under 23 (nella foto il podio), alle spalle delle vice campionesse del mondo Zironi-Daldoss (fresche dell’argento europeo vinto nel K4 insieme a Sara Vesentini) e dell’equipaggio del San Giorgio di Nogaro, Valerosi-Borsato. Buon risultato anche per il K2 Ragazzi composto da Andrea Alberini e Luigi Maria Pezzini, che ha raggiunto la finale. Oggi sono in programma le gare sulla distanza dei 500 metri. Alberini e Pezzini disputeranno la prova individuale e il K2 nella categoria Ragazzi. Nasi e Rodelli gareggeranno divise nel K1, quindi Emma farà coppia con Sara Vesentini nel K2 Under 23. La rassegna tricolore si concluderà domani con le gare sulla distanza dei 200 metri, la preferita di Sara Vesentini, che disputerà infatti la prova individuale e il K2 con Emma Rodelli. Mentre Alberini e Pezzini si cimenteranno stavolta soltanto nella gara di coppia. Nasi e Rodelli domani saranno impegnate anche nella prova di selezione per il campionato del mondo di maratona.