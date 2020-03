Tirapugni e mazza da baseball in auto: 19enne denunciato dai carabinieri

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Nell’abitacolo della sua auto aveva un piccolo arsenale di armi improprie. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno denunciato in stato di libertà G.E., 19enne residente a Montichiari, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 19enne è stato controllato, alla guida della propria autovettura, in via Cavour di Castiglione delle Stiviere nella serata dello scorso 5 marzo e durante l’esibizione dei documenti i Carabinieri hanno notato, nel portaoggetti vicino al volante, un tirapugni in metallo. Durante la perquisizione del veicolo è stata rinvenuta nel bagagliaio anche una mazza da baseball per la quale il ragazzo non ha fornito valide giustificazioni circa il possesso, dichiarando altresì di non praticare lo sport del baseball. Gli oggetti sono stati sequestrati e verranno depositati presso l’ufficio corpi di reato della competente Autorità Giudiziaria. Frattanto continuano senza sosta i controlli posti in atto dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere tesi a contrastare e reprimere le attività criminali su tutto il territorio dell’Alto Mantovano.