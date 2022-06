Calcio dilettanti – In 200 a Magnacavallo per festeggiare il “10” Danilo Bizzarri

MAGNACAVALLO Grande successo per la festa in onore di Danilo Bizzarri, ex sindaco di Magnacavallo, ma soprattutto ex numero 10 della squadra del paese. Piatto forte dell’evento, tenutosi lo scorso sabato al campo sportivo, è stata la partita tra giovani e vecchie glorie del “Magna”, tutti in campo con il mitico “10” di Bizzarri. Il festeggiato, splendido 85enne, ha dato il calcio d’inizio, visibilmente emozionato ma entusiasta dell’appassionata partecipazione dei suoi concittadini (sono accorsi in non meno di 200, di cui una cinquantina di ex giocatori). Le premiazioni sono state condotte dall’assessore all’urbanistica Maurizio Guidorzi, mentre le orchidee alle signore sono state consegnate dal maresciallo Lesignoli. Insomma, una rimpatriata riuscita, che si è conclusa nel modo più gustoso possibile: a tavola, con strepitose abbuffate di risotto e panini alla salsiccia.