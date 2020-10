Prima assise per l’amministrazione del Bottani-bis

CURTATONE – Prima assise dopo le elezioni a Corte Spagnola.

Partito ufficialmente il mandato bis del sindaco Carlo Bottani e della sua giunta (tutta riconfermata con una sola eccezione. A comporre la squadra di governo – come anticipato nei giorni scorsi, ndr – Federico Longhi (vicesindaco ed assessore a personale, bilancio e tributi), Luigi Gelati (lavori pubblici, territorio, sicurezza e protezione civile) Angela Giovannini (servizi alla persona, istruzione e servizi sociali); Cinzia Cicola (ecologia, patrimonio e urbanistica) e Manuel Pignatti (turismo, promozione del territorio e manifestazioni).

Tra i banchi del consiglio, invece, entrano Sofia Pantani, Federico Crivelli, Martina De Donno, Luca Corradini, Andrea Lombardini e Matteo Totaro, per la maggioranza. In rappresentanza della minoranza, invece, Elena Molinari (capogruppo), Giulia Francesconi, Francesco Galli e Fabrizio Magnanini per “AdessoSì” e Nicola Andreella per “Curtatone in Comune”.

Presentati i nuovi componenti del consiglio, è poi stata la volta della nomina del presidente del consiglio comunale: punto non privo di polemiche. Lamentele erano state sollevate anche cinque anni fa quando fu introdotta questa figura (obbligatoria per i Comuni con più di 15mila abitanti). «Chiediamo l’abolizione del presidente del consiglio – ha detto Molinari -, una figura che crediamo non necessaria». Dello stesso avviso Andreella che ha sottolineato come costituisca «solo un costo per i cittadini». Critiche a cui Bottani ha risposto, ringraziando l’ex presidente Giorgio Maffezzoli per il lavoro svolto, e spiegando come questa sia, invece, una figura necessaria anche alla luce degli ormai raggiunti 15mila abitanti. Un incarico andato ora a Claudio Montagnani che ha promesso di essere «super partes. Il mio ufficio sarà sempre aperto». L’assise si è chiusa con l’elezione dei giudici popolari – Pantani e Francesconi – e della commissione elettorale comunale per cui sono stati eletti De Donno, Totaro, Fancesconi e Andreella (sostituti Lombardini, Corradini e Galli).