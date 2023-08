Emoziona la “Verklärte Nacht” di Cod Danza alle Pescherie

MANTOVA Questa estate la danza emoziona e commuove. Così è accaduto con l’esibizione “Verklärte Nacht”, di Cod Danza, con la coreografia di Chiara Olivieri, spettacolo portato in scena dai bravissimi e bellissimi (non sarà un merito, ma una evidenza senz’altro) Gaia Mondini e Daniel Tosseghini. Per la prima volta il sottoponte delle Pescherie di Giulio Romano è diventato spazio per uno spettacolo di danza, come ha evidenziato il presidente degli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani Italo Scaietta, che ha introdotto la serata insieme al presidente della Fondazione Pescherie di Giulio Romano Paolo Corbellani e a Olivieri. Nei 35’ di danza pura sulle note del fondatore della dodecafonia Arnold Schönberg , qui in versione musicale ancora dichiaratamente romantica, si è dipanata la narrazione in ballo di una straordinaria realtà, raccontata nello stesso tempo in modo metaforico ma anche molto concreto: una coppia cammina in una notte rischiarata solo dalla luna, in una cornice scarna, surreale. Lei confessa al compagno di aspettare un figlio, concepito con un altro uomo, un estraneo, conosciuto tempo prima, per assecondare il suo desiderio di maternità. Da lì un’esplosione e un tumulto di sentimenti contrastanti, rappresentati con trasporto e sintesi dai due interpreti: prima lo stupore per la rivelazione, lo sconvolgimento, la vergogna. Poi un lento riavvicinamento, la trasfigurazione citata nel titolo del brano, che fa riferimento a una poesia di Richard Dehmel. Attraverso un processo di rivelazione che porta a esplorare gli atti della quotidianità e la propria coscienza (esercizio non semplice) la coppia arriva a rinnovarsi, a comprendersi nello stesso splendore. E se l’arte davvero imita la vita la vita sarebbe gratificante pensare che possa essere così, per tanti fattori e per numerose situazioni, portando a un legame ancora più intenso e più forte. Altri eventi saranno collocati nello stesso luogo, sede di una impegnativa e costante riqualificazione: in programma ci sono, infatti, tre concerti jazz, promossi da MantovaMusica.

Ilaria Perfetti