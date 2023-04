Mantova Elena Ricchiero e Sara Vesentini concludono domani a Castel Gandolfo il raduno Under 23. Poi da martedì nuovo raduno a Milano sino a domenica 16, sempre con l’U23, per prendere parte all’International Race Milan, la manifestazione che ha preso il posto dello Sparafucile. Solo Vesentini rappresenta il sodalizio di Cittadella. Ricchiero ha vinto il ricorso fatto per l’esclusione l’anno scorso per entrare nelle Fiamme Azzurre. A Castel Gandolfo è in raduno per il suo nuovo team.