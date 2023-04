Automobilismo – Solferino Rally Pecso si mette in evidenza a Cologne in Formula Driver

Mantova Si è aperta nel modo migliore la stagione dei Formula Driver organizzati da Racing Off Road. Nella prima gara svoltasi nella cittadina bresciana di Cologne, i piloti della Solferino Rally Pecso si sono messi in luce in tutte le categorie. Nella categoria A, la più affollata, Mattia Zanini ha portato la propria Citroën Saxo Vts sul gradino più alto del podio, mentre l’outsider Franco Merighetti è salito al terzo posto a bordo della Peugeot 106 KIT. Nella categoria 2000 Silvano Fuochi, in gara per testare la Renault Clio Gr.A, con la quale parteciperà ai Rally di Coppa Italia, ha sfiorato il podio arrivando quarto mentre nella categoria Rally la coppia Finco-Marai si è classificata seconda a bordo della Peugeot 106 N2. Per il Lunedì di Pasqua, sulla pista di Vighizzolo d’Este (Pd), si correrà la seconda gara del Campionato Autocross Unicef. I portacolori del sodalizio virgiliano saranno Filippo Savazzi (Kart Cross Kamikaze), Alessandro Arnaldini (Proto Suzuki) e Luigi Faccincani (Fiat Punto 2000)